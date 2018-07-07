Aydın'da orman yangını
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınında, kızılçam ve fıstık çamı ağaçlarının bulunduğu 7 hektarlık alanda zarar oluştuğu bildirildi.07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:38
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınında, kızılçam ve fıstık çamı ağaçlarının bulunduğu 7 hektarlık alanda zarar oluştu.
Kılavuzlar Mahallesi Kızdağ mevkisinde kızılçam ve fıstık çamı ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 12 arazöz, 5 helikopter, 3 uçak ile hava ve karadan müdahale edildi.
Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 7 hektarlık alan zarar gördü.
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