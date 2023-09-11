Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Demir ve arkasında yolcu konumundaki İ.K., 09 BD 361 plakalı motosikletle marketten alışveriş yaptıktan sonra eve gitmek için yola çıktı. Çevre yolu üzerinde ilerlediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü Demir, yol kenarındaki demirlere çarptı. Motosiklet ile birlikte düşerek kafasını kaldırıma çarpan sürücü kanlar içinde kalırken, yolcu konumundaki İ.K. de ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Demir ve İ.K.'ye ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücü Mehmet Demir doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, ağır yaralanan İ.K.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.