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Yerel Aydın’da motosiklet kanala devrildi: 24 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti
Yerel

Aydın’da motosiklet kanala devrildi: 24 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti

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Aydın’da motosiklet kanala devrildi: 24 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde su kanalına devrilen motosikletin sürücüsü kendi imkânlarıyla sudan çıkarken, yolcu Durmuş Candan yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan sürücü hastanede tedaviye alındı.

Dip Gölü mevkisinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, M.A. (24) yönetimindeki 09 ABE 300 plakalı motosiklet, iddiaya göre göl kenarında ilerlerken henüz belirlenemeyen bir nedenle su kanalına devrildi.

Sudan kendi imkânlarıyla çıkan M.A., motosiklette yolcu olarak bulunan Durmuş Candan’a (24) ulaşamayınca çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.

ARAMA ÇALIŞMASINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İtfaiye ekiplerinin kanalda yürüttüğü arama sonucunda Candan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı sürücü M.A. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Candan’ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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