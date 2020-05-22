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Aydın'da maske takmayanlar drone ile tespit edilip uyarıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:48:12 -
Aydın'da maske takmayanlar drone ile tespit edilip uyarıldı

AYDIN (AA) - Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayanlar drone ile tespit edilip uyarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 10 Mayıs'ta zorunlu hele getirilen maske takma zorunluğuna ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Atatürk Kent Meydanı'ndaki uygulamada, maske takmayan vatandaşlar drone ile tespit edildikten sonra uyarıldı.

Ayrıca ekipler, kentin 3 farklı noktasında vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

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