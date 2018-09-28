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Aydın'da köylülerden 'kanlı dere' nöbeti

Germencik ilçesindeki İl Çayı'nda denetimler sıklaştı.

28 Eylül 2018 Cuma 09:39
Aydın'da köylülerden 'kanlı dere' nöbeti

Vatandaşlar, bıraktıkları akışkanla dereyi kırmızıya boyayan ve bu yüzden 25 bin lira ceza kesilen firmanın yeniden bir çevre katliamı yapmaması için nöbet tuttuklarını söyledi.

İl Çayı'nın kirlenmemesi için çabaladıklarını belirten Halil Çetinkaya, "Deremiz pırıl pırıl akardı. Bu elektrik üretim santrali geldikten sonra deremiz artık zehir akıyor. Bizler gece gündüz nöbet tutarak firmanın suyumuzu kirletmesine izin vermeyeceğiz. Yeni Asır'a sesimizi duyurduğu için teşekkür ederiz" dedi.

58 BİN LİRA CEZA

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri de vatandaşlarla sürekli irtibat halinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, vatandaşlardan dere ve sulama kanalına jeotermal üretim santrallerinden akışkan bırakıldığını görmeleri halinde ihbarda bulunmalarını istedi. İhbarı değerlendiren ekipler, elektrik üretimi yapıldıktan sonra reenjekte edilmesi gereken akışkanın doğrudan çevreye bırakıldığının tespit edilmesi halinde jeotermal elektrik üretim firmalarına 58 bin lira ceza kesiyor.

Kaynak: Yeni Asır

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 09:39
  1. dere

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