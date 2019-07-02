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Aydın'da korkutan yangın! Evler kullanılamaz hale geldi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılmaz hale gelirken, bir kişi yaralandı.

02 Temmuz 2019 Salı 10:24
Aydın'da korkutan yangın! Evler kullanılamaz hale geldi

Zafer Mahallesi'nde Ömer Eliş'e ait müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, yan taraftaki eve sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 Ekipler, yangın sırasında mahsur kalan ev sahibi Eliş'i güçlükle tahliye etti.

Dumandan etkilenen KOAH hastası61 yaşındaki Eliş, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Eliş'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yangın sonucunda iki ev de kullanılmaz hale geldi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:24
  1. Aydın
  2. Zafer mahallesi
  3. itfaiye ekipleri
  4. 112 Acil Sağlık ekipleri
  5. KOAH hastası

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