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Aydın'da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

06 Kasım 2018 Salı 09:33
Aydın'da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Recai Şimşek (59) yönetimindeki 09 LS 673 plakalı otomobil, Aydın-Muğla karayolu Menderes köprüsü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Araç, bir ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan Erdi Gürbüz'ün (29) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Şimşek'in ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Pazarcılık yaptıkları ve işe gitmek için yola koyuldukları öğrenilen Gürbüz'ün olay yerine gelen yakınları, "Daha 3 aylık çocuğun vardı. Çocuğunu bırakıp nerelere gittin." diye gözyaşı döktü.

 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 09:33
  1. Muğla
  2. Aydın
  3. aydın
  4. kaza
  5. trafik kazası

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