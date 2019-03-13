Aydın’da kolon kanseri anlatıldı Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Kolon Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında stant çalışması yapıldı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Kolon Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında stant çalışması yapıldı. Kolon Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi Aydın Devlet Hastanesi poliklinik girişinde stant çalışması yapıldı. Stant çalışması kapsamında vatandaşlara kolorektal kanser ve diğer kanserler hakkında bilgi verilerek broşür dağıtımı yapıldı. Kolorektal kanser tarama kriterlerinden olan 50-70 arasındaki kadın ve erkeklere Gaitada Gizli Kan Setleri dağıtılarak nasıl uygulama yapacakları hakkında bilgiler verildi. “Besinlerin Yolculuğu” afişi vatandaşlarımızın yoğun ilgisini çekti.

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