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Aktüel Aydın'da kocası tarafından darbedilen kadın şikayetçi oldu
Aktüel

Aydın'da kocası tarafından darbedilen kadın şikayetçi oldu

Gözaltına alınan eş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 14:55:00 -
Aydın'da kocası tarafından darbedilen kadın şikayetçi oldu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde 22 yaşındaki kadın, boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından darbedildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Özlem K, kocası Ü.K'nin kendisini darbettiğini ileri sürerek cumhuriyet savcılığına şikayette bulundu. Şiddet gören kadına hastanede 1 ay iş göremez raporu verildi.

Gözaltına alınan Ü.K, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özlem K, gazetecilere yaptığı açıklamada, mart ayında boşanma davası açtığını ve Ü.K. hakkında uzaklaştırma kararı alındığını söyledi.

3 gün önce eşiyle barıştıklarını ancak bir gün sonra yeniden kendisine şiddet uyguladığını belirten Özlem K, yetkililerden destek beklediğini ifade etti.

Anne Gülay Türkan ise "Birkaç defa damadımı uyardım. Fakat huyundan vazgeçmedi. Kızımı perişan etmiş. İnsan eşini bu hale getirir mi? Bir insan bu kadar cani olamaz. Kendisinden şikayetçi olduk. Bir an önce cezasını çeksin." diye konuştu.

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