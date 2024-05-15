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Yerel Aydın'da "KISKAÇ-15" operasyonu! Şüphelileri adliyeye sevk edildi
Yerel

Aydın'da "KISKAÇ-15" operasyonu! Şüphelileri adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2024-05-15 12:00:00 - 2024-05-15 12:00:47
Aydın'da "KISKAÇ-15" operasyonu! Şüphelileri adliyeye sevk edildi

Aydın'da "KISKAÇ-15" operasyonuyla yakalanan FETÖ'cüler adliyeye sevk edildi.

Fetullahçı terör örgütü (FETÖ/PDY) tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik Aydın'da düzenlenen "KISKAÇ-15" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı Aydın'ın da aralarında bulunduğu 62 ilde FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik "KISKAÇ-15" operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında 544 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik "KISKAÇ-15" operasyonu düzenledi. Gerçekleşen operasyonda ise 6'sı kamu görevlisi 1'i sivil olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan Z.Ç., Y.E., İ.Y., A.Ş., K.B., S.C.U. ve B.T. Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.

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