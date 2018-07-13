0553 313 94 23

Aydın'da festivale giden Tuğçe'den haber yok

Yakınıyla festivale giden Tuğçe Yalçınkaya'dan 2 gündür haber alınamıyor.

13 Temmuz 2018 Cuma 08:18
Aydın'da festivale giden Tuğçe'den haber yok

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Tuğçe Yalçınkaya (17), bir yakınıyla gittiği Kuşadası Gençlik Festivali'nde kayboldu. Polis, 2 gündür kendisinden haber alınamayan genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

Olay, geçen Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı'ndaki Kuşadası Gençlik Festivali alanında meydana geldi. Nazilli'de yaşayan Tuğçe Yalçınkaya, annesi Özlem Yalçınkaya'dan (37) izin alarak bir yakını ile gençlik festivaline gitti. Festivalde kalabalığın arasında kaybolan Tuğçe'den 2 gündür haber alamayan anne, durumu polise bildirdi. Plajda telefonu bulunan Tuğçe Yalçınkaya'nın annesi Özlem Yalçınkaya, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Arkadaşlar kızım kayıp. Kuşadası'nda plajda telefonunu bulduk. Ama kendisi ortada yok" diyerek yardım istedi. 

Polisin kayıp genç kızı bulmak için başlattığı çalışma sürüyor. 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 08:18
  1. Aydın
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Münbiç'teki KK/PYD'li teröristlere nokta atışı
    1. Münbiç'teki KK/PYD'li teröristlere..
    2. Başkan Erdoğan'dan, Binali Yıldırım'a..
    3. Çin'den flaş Amerika açıklaması
    4. Diyarbakır'da hain saldırı! Şehit ve..
    5. Acun Ilıcalı Adnan Oktar'ın talebesi mi?
    6. Çin'in Sichuan eyaletinde patlama: Çok..
    7. Muğla'da kaybolan iki turist böyle..
    8. Adnan Oktar'la ilgili kritik FETÖ..
    9. FETÖ’nün elebaşı Gülen’in iadesi için..
    10. 15 Temmuz fotoğraf sergisi İstanbul..
    11. Adnan Oktar soruşturmasında iğrenç..
    12. Amerika'da Facebook'a soruşturma açıldı
    13. Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı..
    14. BİM market 13 Temmuz aktüel ürünler..
    15. Oktar’ın 3 kaçış planı ortaya çıktı
    16. Şehit Mithat Akça'nın ailesi:..
    17. CHP'nin Meclis'e taşıdığı HDP yine..
    18. Kastamonu’da silahlı kavga! 1 ölü 1..
    19. Arnavutköy’de yemekten zehirlenen 100..
    20. Silivri TOKİ kura sonuçları isim..
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Oktar, gözaltına alınmadan önce kiminle görüştü?
    Oktar, gözaltına alınmadan önce kiminle görüştü?
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...
    Başkan Erdoğan'a hakaret eden Zuhal Olcay'a hapis şoku!
    Başkan Erdoğan'a hakaret eden Zuhal Olcay'a hapis şoku!