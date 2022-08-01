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Yerel Aydın'da feci kaza: 2 ölü
Yerel

Aydın'da feci kaza: 2 ölü

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 11:00:00 -
Aydın'da feci kaza: 2 ölü

Kaza Kavşit Mahallesi yakınlarında saat 04.00 sıralarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Çine istikametine seyir halinde olan 09 LR 781 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu araç takla atarak devrildi.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede araç içerisindeki Olkan Yetişkin (30) ve Batuhan Sönmez'in (19) hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından iki gencin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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