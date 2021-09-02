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Yerel Aydın'da feci kaza
Yerel

Aydın'da feci kaza

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ve hafif ticari aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü can verdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 02:20:00 -
Aydın'da feci kaza

Alınan bilgiye göre, Ali Özdemir (25) idaresindeki plakasız motosiklet, Aydın-İzmir kara yolu Kardeşköy kavşağı yakınlarında B.Y. idaresindeki 19 TP 791 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada hafif ticari aracın altında kalan motosiklet metrelerce sürüklendi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Özdemir’in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Özdemir’in cesedi savcının incelemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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