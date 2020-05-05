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Aktüel

Aydın’da eski evler tehlike saçıyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde eski bir binadan düşen sıva parçaları park halindeki otomobile büyük zarar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 16:52:25 -
Aydın’da eski evler tehlike saçıyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde eski bir binadan düşen sıva parçaları park halindeki otomobile büyük zarar verdi.


Olay, Efeler ilçesi Cuma Mahallesi 213 sokak üzerinde meydana geldi. Eski bir binanın önünde park halinde olan 20 BY 689 plakalı otomobilin üzerine binanın dış cephesinden kopan sıva parçaları düştü. Büyük bir gürültüyle düşen sıva parçaları vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Tavanı çöken ve camları kırılan araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay sırasında kaldırımdan geçen kimsenin olmaması yüreklere su serpti.

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