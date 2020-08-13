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Aktüel

Aydın'da down sendromlu genç kızın gelinlik hayali gerçek oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-13 15:14:24 -
Aydın'da down sendromlu genç kızın gelinlik hayali gerçek oldu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde gelinlik giymeyi hayal eden down sendromlu Hande Çetin için temsili düğün yapıldı.

Nazilli Kent Konseyi Engelliler Meclisinin öncülüğünde Çetin ailesinin evinde düzenlenen organizasyonda, Hande Çetin, hem 20. yaş gününü kutladı hem de temsili düğünle heyecan yaşadı.

Yörenin düğün geleneklerinin yaşatıldığı törende, baba Mehmet Çetin damat rolünü üstlendi.

Düğüne katılan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da gelinle dans etti, Harmandalı oynadı.

Baba Mehmet Çetin, kızının gelinlik giymeyi çok istediğini söyledi.

Kızına unutulmaz bir gün yaşatmak için bu organizasyonu yaptıklarını dile getiren Çetin, "Kızımın hayalini gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Bizleri yalnız bırakmayan Belediye Başkanımıza ve en başından beri desteklerini esirgemeyen Kent Konseyi Engelliler Meclisine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşması sırasında duygularına hakim olamayan Belediye Başkanı Özcan ise "Hayatımın en güzel anlarından biri. İnşallah Hande'miz için de en güzel anlardan biri olmuştur. Rabb'im hep böyle güzel anlar yaşatsın. İnanılmaz duygu doluyum. Çok ince, çok düşünceli bir faaliyete imza atan Kent Konseyi Engelliler Meclisinde görevli arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Aysun Bademli Akçil de çok anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını, destek olan herkese teşekkür ettiklerini belirtti.


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