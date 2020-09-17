Aydın'da "Devlet Övünç Madalyası Tevcih" töreni düzenlendi

AYDIN (AA) - Aydın'daki 4 şehit ailesi ile 9 gaziye Cumhurbaşkanlığınca gönderilen "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" törenle sahiplerine verildi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Ticaret Odası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türk tarihinin destanlar ve zaferlerle dolu olduğunu vurguladı.

Vatan topraklarının ve bağımsızlığın kahramanca verilen mücadeleler sonucu kazanıldığına işaret eden Aksoy, şehit aileleri ve gazilere seslenerek "Size takdim ettiğimiz Devlet Övünç Madalyası, devletimizin ve milletimizin size duyduğu derin sevgi, saygı ve minnettarlığın nişanıdır. Bu toprakları bize vatan yapanların yakınlarına, kahraman gazilerimize hizmet etmek, acılarını hafifletmek, yaşamlarını kolaylaştırmak, bizlerin en önemli görevidir." dedi.

Diyarbakır Valiliği görevinde bulunduğu dönemi hatırlatırken gözleri dolan Aksoy, şöyle konuştu:

"Terörün en şiddetli olduğu dönemde, terörle mücadelenin en yoğun olduğu dönemde Diyarbakır’da görev yaptım. Bugün madalya verdiğimiz arkadaşlarımdan 6'sı Diyarbakır’da bizimle mücadele eden arkadaşımız. Bu ülkede özgür yaşıyorsak bunu kahramanlarımıza borçluyuz. Gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu ülkenin birliği için mücadele etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum."

Törende, madalyaları teslim alan şehit yakınları gözyaşı döktü.

Törene, AK Parti Aydın milletvekilleri Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir katıldı.