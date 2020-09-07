Aydın'da dere kenarında bir kişinin cesedi bulundu
AYDIN (AA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde dere kenarında silahla vurulmuş ceset bulundu.
Alınan bilgiye göre, Cincin Mahallesi'nde dere kenarında yerde hareketsiz yatan birini görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücudunda kurşun izleri bulunan Ekrem Fidan'ın (60) öldüğü belirlendi.
Fidan'ın cenazesi Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili V.B (60) gözaltına alındı.