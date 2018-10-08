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Aydın'da damat düğününde bıçaklanarak yaralandı

Çine ilçesinde düğününde oynadığı sırada  bıçaklanan damat yaralandı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:19
Aydın'da damat düğününde bıçaklanarak yaralandı

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğün salonunda damat  A.E. (27), arkadaşlarıyla oynadığı sırada aralarında husumet olduğu belirtilen  S.D. (19) tarafından bıçaklandı.

Bacağından yaralanan A.E, yakınları tarafından Çine Devlet Hastanesine  kaldırıldı.

Aydın Devlet Hastanesine sevk edilen damadın sağlık durumunun iyi  olduğu öğrenildi.

S.D. polis ekiplerince yakalandı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 11:19
  1. Aydın
  2. bıçaklama

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