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Aktüel

Aydın'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-02 18:47:04 -
Aydın'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde iki kişi arasındaki silahlı kavgada, av tüfeğiyle vuralan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Hıdırbeyli Mahallesi İçer mevkisinde, aralarında husumet bulunan C.M. (20) ile Aziz Akbıyık (38) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine C.M, yanındaki av tüfeğiyle Akbıyık'ı vurdu.

Olay yerine gelen ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Akbıyık, hastanede hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan C.M, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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