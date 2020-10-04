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Aktüel Aydın'da çıkan ev yangınında 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Aktüel

Aydın'da çıkan ev yangınında 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 20:22:35 -
Aydın'da çıkan ev yangınında 3 kişi hastaneye kaldırıldı

AYDIN (AA) - Aydın’ın Karacasu ilçesindeki evde çıkan yangında, alevlerden vücudunda yanıklar oluşan bir kişi ile dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Işıklar Mahallesi’nde Hüseyin Kaya (65) ve Zülfiye Kaya'nın (57) yaşadığı müstakil evin bahçesindeki köy ocağının bulunduğu yerde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını geç fark eden Hüseyin Kaya'nın vücudunda yanıklar oluşurken, eşi Zülfiye Kaya ile yangına müdahale etmeye çalışan komşusu Cevdet Vatandaş dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine, ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildilen Kaya’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Cevdet Vatandaş ile Zülfiye Kaya ise Karacasu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.


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