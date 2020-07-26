Aydın'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü evini ateşe verdi
AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan hükümlünün evini ateşe vermesi nedeniyle çıktığı iddia edilen yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Zafer Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katındaki Hamza Coşkun F'ye ait evde yangın çıktı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler güvenlik önlemlerini aldıktan sonra binadakileri tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Öte yandan, Hamza Coşkun F'nin cezaevinden izinli çıktığı ve arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra evini ateşe verdiği iddia edildi.
Psikolojik sorunları olduğu belirtilen hükümlü, polis ekibince gözaltına alındı.