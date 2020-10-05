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Aktüel Aydın'da çamlık ve zeytinlik alandaki yangın söndürüldü
Aktüel

Aydın'da çamlık ve zeytinlik alandaki yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-05 00:48:03 -
Aydın'da çamlık ve zeytinlik alandaki yangın söndürüldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde çam ve zeytin ağaçlarının olduğu arazide çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yenikent Mahallesi'nde çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

Söke Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle 3 dönümlük alanda zarar oluştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma yapılıyor.

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