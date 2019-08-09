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Aydın'da bin 150 bedelli asker ant içti

Aydın 1. Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan bin 150 bedelli asker için yemin ve terhis töreni düzenlendi- Törende, Jandarma Er Abdul Vahap Çiçek "Mehmetçik" şiirini okudu, opera sanatçısı olan Jandarma Er Gürkan Gider ise "Yemen" türküsünü seslendirdi

09 Ağustos 2019 Cuma 13:08
Aydın'da bin 150 bedelli asker ant içti

AYDIN (AA) - Aydın'da temel eğitimlerini tamamlayan bin 150 bedelli asker için yemin ve terhis töreni yapıldı.

Aydın 1. Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığında düzenlenen törende ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra birliğe teslim olan ilk asker ve eğitim sürecinde çeşitli branşlarda dereceye giren askerlere ödül verildi.

Ödüllerin verilmesinin ardından bin 150 asker ant içti.

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, törende, askerlerin, gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve vazife uğruna seve seve canlarını vermeleri üzerine ant içtiklerini söyledi.

Askerlerin bu antla millete sadakatle hizmet edeceklerini, emirlere ve amirlere mutlak itaat edeceklerini, ulusun güvenine layık olacaklarını ve Atatürkçü düşünce sistemine bağlı kalacaklarını beyan ettiklerini ifade eden Okyar, şöyle konuştu:

"Ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve karakterden asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum. İçtiğiniz anda sadık kalarak bu fedakar hizmetler neticesinde ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti sarsılmaz omuzlarınızda daima yükselecek ve şanlı bayrağımız sonsuza kadar dalgalanacaktır. Bu ant aynı zamanda kahraman Türk ordusuna mensup bir asker olduğunuzun kabul belgesidir."

Aydın 1. Jandarma Eğitim Tabur Komutanı Binbaşı Bekir Ayçiçek de yemin eden askerleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından Jandarma Er Abdul Vahap Çiçek "Mehmetçik" şiirini okudu, opera sanatçısı olan Jandarma Er Gürkan Gider ise "Yemen" türküsünü seslendirdi.

Programda Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığından gelen askerler gösteri yaptı.

Tören geçişinin ardından program sona erdi.

Programa, Danıştay Başsavcısı Abdulkadir Atalık, Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın, Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Oba ve Aydın İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Orhan Yurdakul ve askerlerin yakınları katıldı.


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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 13:08
  1. Bedelli askerlik
  2. Komando
  3. yemin töreni

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