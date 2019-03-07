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Aydın’da bilinçsiz tarımsal ilaçlamanın neden olduğu arı ölümleri devam ediyor

Uygun iklimi nedeniyle Türkiye’nin en önemli arı yetiştirme ve bal üretim merkezlerinin başında gelen Aydın’da, geçtiğimiz hafta bilinçsizce yapılan tarımsal ilaçlama nedeniyle milyonlarca arının telef olmasının ardından ikinci bir arı ölümleri vakası daha yaşandı.

07 Mart 2019 Perşembe 14:25
Aydın’da bilinçsiz tarımsal ilaçlamanın neden olduğu arı ölümleri devam ediyor

Uygun iklimi nedeniyle Türkiye’nin en önemli arı yetiştirme ve bal üretim merkezlerinin başında gelen Aydın’da, geçtiğimiz hafta bilinçsizce yapılan tarımsal ilaçlama nedeniyle milyonlarca arının telef olmasının ardından ikinci bir arı ölümleri vakası daha yaşandı.


Aydın’da yaygın olarak arıcılık faaliyetlerinin yapıldığı Çine ve Karpuzlu yöresinde, geçtiğimiz hafta milyonlarca arının telef olmasının ardından yeni bir vaka daha Sultanhisar’a bağlı Atça Mahallesi’nde yaşandı. Bilinçsiz tarımsal ilaçlama nedeniyle meydana geldiği iddia edilen arı ölümleri, çoğunluğu başka illerden gelen gezginci arıcılara ait olmak üzere 3 bin kovanı etkiledi.


Polen toplamaya çıkan milyonlarca işçi arı, ilaçlama yapılan arazilere ulaştıklarında kovana zehirlenmiş vaziyette döndü. Zehirle dönen işçi arılarla birlikte kovana gelen zehir, diğer arıları da etkiledi. Çırpınmaya başlayan arılar, bir süre sonra telef oldu. Yeni üretim sezonunda daha kaliteli ve çok bal alabilmek için geldikleri Aydın’da büyük bir şok yaşayan gezginci arıcılara ait kovanların önleri, milyonlarca ölü arıyla doldu.


Ordu’dan arılarını konaklatmak için gelen Sezai Gürel, geçtiğimiz yıl Kuyucak’ta konaklama yaptığını ancak böyle bir olumsuzlukla karşılaşmadığını söyledi. Dünden bu yanan arılarının aniden ölmeye başladığını belirten Gürel, “Arılarımızın bilinçsiz şekilde yapılan tarımsal ilaçlama nedeniyle öldüğünü düşünüyoruz. Zararımız çok büyük, bir daha böyle bir zehirlenme olursa arıların tamamını kaybedebilirim. Şu anda bile kovanların eski gücüne kavuşması çok zor” dedi.


Ankara Çubuk’tan gelen gezginci arıcı Hakkı Çınar ise, “Aydın’a daha önceki yıllarda da geliyordum. Daha önce böyle ölümler olmuyordu. İlaç aldıkları için arılar ölmeye başladı. Polen almak için dışarı çıkan arılar, kovana geldiklerinde birden çırpınmaya başlıyor ve bir süre sonra ölüyor. Bu ölümler bizi büyük zarara soktu” şeklinde konuştu.


Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölümlerin kesin nedeninin belirlenmesi için kovan önlerinde biriken ölü arılardan numune aldı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:25
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