Aydın'da baba oğul kavgası kanlı bitti
Aydın'ın Efeler ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı. Şüpheli oğul, polis ekiplerince gözaltına alındı29 Mayıs 2019 Çarşamba 07:19
Alınan bilgiye göre, Çeştepe Mahallesi'nde yaşadıkları evde A.A. (50),oğlu İ.A. (20) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.A, bıçakla babasını yaralayıp olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
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