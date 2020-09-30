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Aktüel Aydın'da aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Aktüel

Aydın'da aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün terkisindeki arkadaşı yaralı kurtuldu

Yeniakit Publisher
2020-09-30 00:09:29 -
Aydın'da aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü öldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Buharkent ilçesinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Baysan (24) yönetimindeki 09 ZA 975 plakalı motosiklet, Ortakçı Mahallesi civarında yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Baysan'ın yaşamını yitirdiğini, terkisindeki Turgay Taş'ın (23) ise yaralandığını belirledi.

Taş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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