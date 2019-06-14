Aydın’da atık su arıtma tesisleri yenileniyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yatırım ve hizmetlere aralıksız devam ediyor.

5 yıl gibi kısa bir sürede alt ve üst yapıda önemli yatırımlara imza atan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da hassasiyetle yaklaştığı doğa ve çevrenin korunması konusunda çok önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü il genelinde çeşitli noktalarda bulunan atıksu arıtma tesislerini kapsamlı bir revizyon, bakım ve onarım çalışmasına tabi tutuyor. Yapılan çalışma ile ilk etapta 12 adet atıksu arıtma tesisinde revizyon ve restorasyon çalışması gerçekleştirilecek.

12 adet atıksu arıtma tesisi yenileniyor

ASKİ Genel Müdürlüğü atıksu arıtma tesislerinin, mekanik aksamlarını, arıtmayı sağlayan çeşitli üniteleri, terfi pompaları ile elektrik aksamlarını yenileyecek. Ayrıca çevre düzenlemesi yapılarak tesisler modern bir görünüme kavuşacak. İlk etapta Atça Atıksu Arıtma Tesisi, Atça Akmusluk Atıksu Arıtma Tesisi, Bozdoğan Akçay Atıksu Arıtma Tesisi, Bozdoğan Eymir Atıksu Arıtma Tesisi, Bozdoğan TOKİ Atıksu Arıtma Tesisi, Bozdoğan Yazıkent Atıksu Arıtma Tesisi, Buharkent Savcıllı Atıksu Arıtma Tesisi, Köşk Çiftlik Atıksu Arıtma Tesisi, Kuyucak Atıksu Arıtma Tesisi, Kuyucak Sevindikli Atıksu Arıtma Tesisi, Yenipazar Atıksu Arıtma Tesisi ve Sultanhisar Atıksu Arıtma Tesisi olmak üzere 12 adet tesiste revizyon, bakım ve onarım çalışması yapılacak.