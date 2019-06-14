0553 313 94 23

Aydın’da atık su arıtma tesisleri yenileniyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yatırım ve hizmetlere aralıksız devam ediyor.

14 Haziran 2019 Cuma 12:02
Aydın’da atık su arıtma tesisleri yenileniyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yatırım ve hizmetlere aralıksız devam ediyor.


5 yıl gibi kısa bir sürede alt ve üst yapıda önemli yatırımlara imza atan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da hassasiyetle yaklaştığı doğa ve çevrenin korunması konusunda çok önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü il genelinde çeşitli noktalarda bulunan atıksu arıtma tesislerini kapsamlı bir revizyon, bakım ve onarım çalışmasına tabi tutuyor. Yapılan çalışma ile ilk etapta 12 adet atıksu arıtma tesisinde revizyon ve restorasyon çalışması gerçekleştirilecek.



12 adet atıksu arıtma tesisi yenileniyor


ASKİ Genel Müdürlüğü atıksu arıtma tesislerinin, mekanik aksamlarını, arıtmayı sağlayan çeşitli üniteleri, terfi pompaları ile elektrik aksamlarını yenileyecek. Ayrıca çevre düzenlemesi yapılarak tesisler modern bir görünüme kavuşacak. İlk etapta Atça Atıksu Arıtma Tesisi, Atça Akmusluk Atıksu Arıtma Tesisi, Bozdoğan Akçay Atıksu Arıtma Tesisi, Bozdoğan Eymir Atıksu Arıtma Tesisi, Bozdoğan TOKİ Atıksu Arıtma Tesisi, Bozdoğan Yazıkent Atıksu Arıtma Tesisi, Buharkent Savcıllı Atıksu Arıtma Tesisi, Köşk Çiftlik Atıksu Arıtma Tesisi, Kuyucak Atıksu Arıtma Tesisi, Kuyucak Sevindikli Atıksu Arıtma Tesisi, Yenipazar Atıksu Arıtma Tesisi ve Sultanhisar Atıksu Arıtma Tesisi olmak üzere 12 adet tesiste revizyon, bakım ve onarım çalışması yapılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:02
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahar ve yaz operasyonlarında 14 terörist etkisiz hale getirildi
    1. Bahar ve yaz operasyonlarında 14..
    2. Şehit Necmettin öğretmenin öğrencileri..
    3. Şanlıurfa’da 75 bin Suriyeli öğrenci..
    4. Kastamonu’da trafik kazası: 2 yaralı
    5. Cevizli Park hizmete açıldı
    6. KDK’dan Portekiz Ombusdmanlık Kurulu..
    7. Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş..
    8. Jandarma alımları 2019 uzman erbaş ek..
    9. Antalya’da 50 yıl sonra seralara gerek..
    10. En güzel bahçe ve balkonların..
    11. Wesley Moraes, Aston Villa'da
    12. MSB:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde..
    13. Esad rejimi ateşkese yine uymadı!
    14. Yeni Asya FETÖ’nün izinde! 15 Temmuz..
    15. Asrın bitkisinde hasat başladı
    16. Kaza sonrası yardım için duran..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan’a..
    18. Bu okulda öğrenciler karne alamadı
    19. Kapuz İlkokulu’nda mezuniyet coşkusu
    20. Edremit Belediyesi’nden YKS Tedbirleri
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!