Aydın'da art arda uyuşturucu operasyonları: 108 şüpheli gözaltına alındı!
Aydın'da son bir haftada gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 101'i emniyet ve jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 24-31 Ocak tarihlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 108 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramada 191 gram kubar esrar, 623 gram metamfetamin, 900 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram eroin, 2 uyuşturucu hap ve 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Şüphelilerden 101'i emniyet ve jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden ise 6'sı tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.