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Yerel Aydın'da art arda uyuşturucu operasyonları: 108 şüpheli gözaltına alındı!
Yerel

Aydın'da art arda uyuşturucu operasyonları: 108 şüpheli gözaltına alındı!

Aydın'da son bir haftada gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 101'i emniyet ve jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 17:37:00 -
Aydın'da art arda uyuşturucu operasyonları: 108 şüpheli gözaltına alındı!

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 24-31 Ocak tarihlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 108 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada 191 gram kubar esrar, 623 gram metamfetamin, 900 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram eroin, 2 uyuşturucu hap ve 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Şüphelilerden 101'i emniyet ve jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden ise 6'sı tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

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