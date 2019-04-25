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Aydın’da arıcılar şok yaşadı, binlerce arı çırpına çırpına telef oldu

Türkiye’nin en önemli arı geliştirme ve bal üretim merkezilerinin başında gelen Aydın’da sezona iyi başlayan arıcılar bir anda binlerce kovan arının telef olması ile birlikte şok yaşadı.

25 Nisan 2019 Perşembe 23:45
Aydın’da arıcılar şok yaşadı, binlerce arı çırpına çırpına telef oldu

Türkiye’nin en önemli arı geliştirme ve bal üretim merkezilerinin başında gelen Aydın’da sezona iyi başlayan arıcılar bir anda binlerce kovan arının telef olması ile birlikte şok yaşadı. Ülkenin dört bir yanından bölgeye getirilen binlerce kovan arının önemli bir kısmı tam gelişme çağındayken telef olurken arı ölümlerinin tamamının duyarsız kişilerin tarım ilacı kullanmasından kaynaklandığı belirlendi.


Aydın’ın Sultanhisar ilçesi yakınlarındaki bölgelerde binlerce kovan arı, dünden bu yana telef olmaya başladı. Kovana zehir almış vaziyette dönen arıların, kovandaki sağlam arıları da zehirlediğini belirten arıcılar, son 24 saatte telef olan arı miktarının yaklaşık 5 bin kovanı bulduğunu belirterek tarım il ve ilçe müdürlüklerinden yardım istedi. Tarımsal ilaçlamanın ya akşam saatlerinde ya da arıya zarar vermeyen ilaçlarla yapılması halinde hiçbir sıkıntı yaşanmayacağını belirten arıcılar kimsenin arıcıya sahip çıkmadığını belirtti.


Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin’i de arıcıya sahip çıkmadığı gerekçesiyle sert bir dille eleştiren gezginci arıcılar "Kimse arıcıya sahip çıkmıyor" diye dert yandı.



"Avrupalılar kendi kullanmadığı zehri Türkiye’ye satıyor"


Olaydan sonra bölgeye gelip inceleme yapan Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, olayın sadece basit bir arı ölümü olarak değil, ülkenin ciddi bir meselesi olarak ele alınması gerektiğini söyledi. Kullanılan zehirli ilaçlarla Türkiye’nin doğal bitki örtüsüne de zarar verildiğini belirten Özdemir, "Bu ülkede 12 bin adet bitki türü varken, Avrupa’nın toplamında bitki 10 bin civarında. Düşünebiliyor musunuz Avrupa’da kullanılmayan zehri biz ithal ederek kendi ülkemizdeki bitki çeşitliliğini ve arıyı yok ediyoruz. Nereye gidiyoruz? Tarım Bakanlığını göreve çağırıyoruz. Hal böyle devam ederse Türkiye’de önümüzdeki dönemlerde bal üretimi de kalmaz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 23:45
  1. doğa

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