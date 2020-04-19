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Aydın'da arbede: Gözaltına alındılar

Aydın'da kavga eden ve polise karşı çakan 6 kişi gözaltına alındı.

2020-04-19 03:23:00 -
Aydın'da arbede: Gözaltına alındılar

Ovaeymir Mahallesi'nde iki grup arasında kavga çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, ayırdığı kişilere sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle ceza yazmak istedi. Bu esnada kavgaya karışan bazı kişiler, polise mukavemet edince kısa süreli arbede yaşandı.

Ekipler, gözaltına aldığı 6 kişiye tedbir kararlarına uymadıklarından dolayı idari para cezası kesti.

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