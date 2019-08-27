Aydın’da aranan 3 zanlı yakalandı Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde yakalanan aranan 3 zanlı, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde yakalanan aranan 3 zanlı, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde “Hırsızlık ve Uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak” suçundan aranan Y.K.Z., “Hırsızlık” suçundan aranan Ö.K. ile “Konut Dokunulmazlığını İhlal etme, Hükümlü ve tutuklunun kaçması ve erkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık” suçundan aranan A.V. isimli zanlılar yakalandı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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