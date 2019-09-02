Aydın’da 89 düzensiz göçmen yakalandı AYDIN (İHA) –Aydın’ın Didim ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahale ettiği iki ayrı olayda lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 89 kaçak göçmen yakalandı.

AYDIN (İHA) –Aydın’ın Didim ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahale ettiği iki ayrı olayda lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 89 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlerin bulunduğu yönünde gelen ihbar üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye intikal etti. İki ayrı bölgede yapılan denetimlerde ele geçirilen lastik botlarda bulunan 84’ü Suriye ve 5’i de Filistin uyruklu olmak üzere 89 düzensiz göçmen yakalandı. Kurtarılan düzensiz göçmen ve 2 adet lastik bot, Didim Limanı’na getirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.