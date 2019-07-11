Aydın'da 54 düzensiz göçmen yakalandı Didim'de balıkçı teknesiyle yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Polis Kampı açıklarında balıkçı teknesi tespit etti. Bölgeye hareket eden ekipler, teknedeki aralarında çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 54 düzensiz göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Organizatör olduğu belirlenen C.A. (46) ise gözaltına alındı.

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