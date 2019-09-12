Aydın'da 41 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın’ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda 41 düzensiz göçmen ile iki göçmen kaçakçısı yakalandı.12 Eylül 2019 Perşembe 11:54
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Suriye uyruklu41 düzensiz göçmen yakalandı.
Olayda kullanılan araç ve araç sürücüsü SuriyeuyrukluA.A.A. ve birlikte hareket ettiği tespit edilen Suriye uyruklu N.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan A.A.A "göçmenKaçakçılığı" suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.S. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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