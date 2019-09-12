Aydın'da 41 düzensiz göçmen yakalandı Aydın’ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda 41 düzensiz göçmen ile iki göçmen kaçakçısı yakalandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Suriye uyruklu41 düzensiz göçmen yakalandı. Olayda kullanılan araç ve araç sürücüsü SuriyeuyrukluA.A.A. ve birlikte hareket ettiği tespit edilen Suriye uyruklu N.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan A.A.A "göçmenKaçakçılığı" suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.S. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.