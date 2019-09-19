Aydın'da 34 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 34 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.19 Eylül 2019 Perşembe 16:56
Devriye faaliyetini yürüten SahilGüvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri,Didim açıklarındaki bir lastik botta düzensizgöçmenler bulunduğunu tespit etti.
Durdurulan lastik bottaki Suriye uyruklu 34 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı ve kıyıya çıkarıldı.
Aralarında çocukların da olduğu düzensizgöçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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