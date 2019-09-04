Aydın’da 3 bin çocuk yüzme öğrendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde açtığı yaz kurslarında katılan 3 binden fazla çocuk yüzme öğrendi.

Bu yıl Aydın genelinde 3 binden fazla çocuk Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kurslarla yüzme öğrendi. Sertifikalarını alan çocuklar kendilerine bu imkânı verdiği için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Yaz tatillerini eğlenerek ve yüzme öğrenerek değerlendirdiğini ifade eden çocuklar çok mutlu olduklarını söyledi.

Kış dönemi kurslarına kayıtlar devam ediyor

Diğer taraftan Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kursların kayıtları da devam ediyor. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da her yaştan Aydınlıyı futboldan basketbola, tenisten dramaya, halk oyunlarından akıl oyunlarına onlarca farklı kurs olanağı bekliyor.

Ayrıca 2’nci sınıftan 8’inci sınıfa kadar da çocuklar için etütler gerçekleştirilecek. 9, 10, 11, 12. sınıf ve mezun lise gruplarında gençlere de derslerinde destek olunacak.

Yaz dönemi kurslarını tamamlayıp sertifikalarını alan çocukları ve gençleri tebrik eden Başkan Çerçioğlu, tüm Aydınlıları kış dönemi kurslarına davet etti.