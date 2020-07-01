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Aktüel

Aydın'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 18:21:43 -
Aydın'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sadettin Evren'in kullandığı 20 NB 625 plakalı otomobil, Aydın-İzmir Otoyolu Dağyeni Köprüsü mevkisinde, Mehmet Özkaya'nın kullandığı 09 ACH 396 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Özkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer otomobilin sürücüsü Evren ile beraberindeki Seyfettin Fidan yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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