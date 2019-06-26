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Aydın’da 17 engelli ve eski hükümlüye hibe desteği sağlandı

Aydın Valiliği himayesinde Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Engelli İstihdam Buluşması’ töreninde kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü 17 kişiye, 30 ve 50 bin TL arasında değişen hibe desteği çekleri teslim edildi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:37
Aydın’da 17 engelli ve eski hükümlüye hibe desteği sağlandı

Aydın Valiliği himayesinde Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Engelli İstihdam Buluşması’ töreninde kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü 17 kişiye, 30 ve 50 bin TL arasında değişen hibe desteği çekleri teslim edildi.


Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından projeleri kabul edilen 17 eski hükümlü ve engelli vatandaşa hediye çekleri düzenlenen tören ile teslim edildi. Engelli ve eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projelerinin tanıtımının yapıldığı törende, ayrıca en fazla engelli istihdam eden işyerleri de ödüllendirildi.


Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, ‘Engelli İstihdam Buluşması’ töreni ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bugün devletimizin engelli ve eski hükümlülere yönelik yürüttüğü projeler kapsamında 17 tane engelli ve eski hükümlü vatandaşımıza kendi işini kurması vesilesi ile hediye çeklerini takdim ettik. Ülkemiz vatandaşlarımıza sağladığı sosyal imkanlar ile bir çok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Özellikle Karacasu ilçemizde Kaymakamımızın özel gayreti ile efektif olarak proje üretildiği anlaşıldı. Demek ki biraz daha gayret edilirse vatandaşlarımız devletimizin sağladığı potansiyelden daha iyi yararlanabilecek. Bu projelerle engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılması ve üretken hale getirilmesi, ailelerine katkı sağlamaları açısından onları faal hale getirmeye çalışıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:37
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