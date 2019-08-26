Aydın'da 10 düzensiz göçmen yakalandı Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekağaç Burnu açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu belirleyen Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. Durdurulan lastik bottaki Suriye uyruklu 10 düzensiz göçmen,sahil güvenlik botuna alındı. Kıyıya çıkartılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.