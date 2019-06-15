Aydın: "Yavru yaban hayvanlarını seveyim derken, onları annesiz bırakmayın"

Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürü İlbeyi Aydın, son dönemde birçok yaban hayvanı yavrusunun insanlarca alıkonulduğunu belirterek çeşitli uyarılarda bulundu.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada başıboş bulunan yavru yaban hayvanlarının yakalanıp koruma altına alınması yerine rahatsız edilmeden doğal ortamında bırakılması ve bölgeden uzaklaşılması gerektiğini kaydeden Aydın, “Ülkemizin dört bir yanında ilkbahardan sonra birçok yaban hayvanı yavrusuna rastlanılmakta ve maalesef bu türlerin birçoğu insanlarca alıkonulmaktadır. Başıboş bir yavru yaban hayvanı görüldüğünde ilk akla gelen onu yakalayıp korumak olabilir. Fakat bu işlem yavruya çoğunlukla faydadan çok zarar verir. Çünkü yavrunun annesi, büyük olasılıkla yakın bir yerlerde besleniyor ya da avlanıyor olabilir ve sizi görünce yavrusuna yaklaşmaktan korkar. Anne yaban hayvanı beslenirken sıklıkla yavru yuvada hareketsiz bir şekilde annesinin dönmesini bekler. Bu davranış onu yırtıcı ve dış ortamdan gelebilecek tehlikelerden korur. İnsanlar yabani bir hayvanın yavrusuna dokunduklarında o canlıyı doğal ortamdan koparan en büyük adımı atmış olur. Zira yavrusuna insan kokusu bulaşan anneler genelde yavrularını terk eder. Unutulmamalıdır ki sağlıklı bir yavrunun annesi, eğer ölü veya geri gelemeyecek kadar yaralı değilse geri dönecektir. Yavrusu alınan yaban hayvanları o bölgeyi terk etmemekte, 3 gün içinde yavrularını bulurlar ise onları tekrar sahiplenmektedir. Harici durum da ise insan kokusu sindiği ve doğallığını kaybettiği için sahiplenmezler” dedi.

“Yavru yaban hayvanlarına yardım etmek istiyorsanız, o bölgeyi terk edin”

Yaban hayvanlarının doğadan izinsiz olarak yakalanmaları ve bulundurulmalarının 4915 sayılı kara avcılığı kanunu hükümlerine ve merkez av komisyonu kararlarına göre yasak olduğunu, aksine hareket edenlerin ağır para cezası ile cezalandırılacağını dile getiren Aydın, “Bu nedenle yavru yaban hayvanı görüldüğünde yapılacak en doğru iş; onu rahatsız etmeden oradan uzaklaşmaktır. Yaban hayvanları evde beslemek için uygun hayvanlar değildir. İnsanlara alışabilmelerine rağmen her zaman yabani içgüdülerini korurlar. Bu nedenle yavru yaban hayvanları, büyüdüklerinde insanlar için zararlı olabilmektedir. Aynı zamanda insanlarla yakın temasta bulunan yaban hayvanlarının tekrar doğaya dönmeleri güçleşmektedir. Bunlara ek olarak yabani ortamda bulunan bazı hastalık ve parazitler bu hayvanlar ile yakın temasa geçilmesi durumunda insanlara bulaşabilmektedir” diye konuştu.

“Hem kendi sağlığınız, hem de onların sağlığı için yaban hayvanı yavrularını bulundukları ortamda bırakın”

Yaban hayvanlarının yaralı, terk edilmiş veya yırtıcı tehlikesi altında olduğundan kesin olarak emin olunduğunda Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 81 ildeki İl Şube Müdürlüklerine haber verilmesinin en doğru iş olacağının altını çizen Aydın, “İl Şube Müdürlüklerine teslim edilen yaralı veya güçten düşmüş yaban hayvanları, Veteriner hekimler kontrolünde gerekli tedavileri yapıldıktan sonra doğaya tekrar bırakılacaktır. Sağlıklı bireyler yaban hayvanının habitatına uygun doğal yaşam alanlarına, doğaya bırakılamayacak olanlar ise rehabilitasyon merkezlerine, hayvanat bahçelerine veya üretme istasyonlarına yerleştirilmektedirler” diyerek sözlerini sonlandırdı.