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Aydın Veteriner Hekimler Odasından kurban öncesi uyarı

Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların sevki, kesimi ve kurban etinin tüketilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:33
Aydın Veteriner Hekimler Odasından kurban öncesi uyarı

Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların sevki, kesimi ve kurban etinin tüketilmesi konusunda uyarılarda bulundu.


İnançları gereği birçok vatandaşın büyükbaş ve küçükbaş hayvanları kurban ederek ibadet vazifelerini yerine getireceklerini belirten Oda Başkanı Cebin Şahin, “Bu yıl Kurban Bayramında, yaklaşık 1 milyon büyükbaş, 3 milyona yakın da küçükbaş hayvanın kesileceğini öngörüyoruz. Sayının büyüklüğü göz önüne alınırsa, bu noktada gıda güvenliğinin önemi ortaya çıkmaktadır gıda güvenliğinde de en önemli aktörler veteriner hekimlerdir. Buradan hareketle, vatandaşlarımızın kurbanlık hayvanlarını mutlaka veteriner hekim kontrolünde almalarını önemle rica ediyoruz. Zoonoz yani hayvandan insana bulaşabilen hastalıkların ülkemizdeki varlığı dikkate alınacak olursa, sağlıklı hayvan seçiminin toplum sağlığı üzerindeki olumlu etkisi ön plana çıkmaktadır. Kurbanlık hayvan seçiminde genel hatlarıyla dikkat edilmesi gereken hususlar, öncelikle kulağında Tarım ve Orman Bakanlığının resmi küpesinin takılı olması, hayvanın bakışlarının canlı olması, tüylerinin parlak olması, burun bölümünün hafif nemli olması ancak vücut boşluklarında anormal akıntı olmaması, uzuvlarında eksiklik ya da topallık olmaması, genel görünüş itibariyle besili olması, kaburga ve kalça kemiklerinin bariz şekilde görünür olmaması olarak sayılabilir. Yine bunun yanında vatandaşlarımızın mutlak surette devlet kontrolündeki ruhsatlı mezbahalarda ya da kurban kesim noktalarında veteriner hekim gözetiminde kesim yapmalarını rica ediyoruz” dedi.



Nakil ve kesim esnasında hayvanın stres altına gireceği uygulamalardan kaçınılmasını, hayvan refahının üst düzeyde uygulanması gerektiğinin de özellikle altını çiziyoruz” diyen Şahin, şu uyarılarda bulundu:


“Çünkü hayvana eziyet ne insanlığa ne de dinimizin emirlerine uyar. Kesim sonrasında elde edilecek etlerin sağlığı ve güvenliği konusunda da tavsiyelerimize gelecek olursak, hayvanın nakil sonrası kesime kadar en az 12 saat dinlendirilmesi ve strese maruz kalmaması et kalitesini olumlu yönde etkilemektedir. Yine kesimden önce kurbanlık hayvanımıza 6-7 saat boyunca yem verilmemesi, yalnızca su tüketiminin serbest bırakılması da et kalitesi noktasında olumlu etki yapmaktadır. Elde edilen etlerin sıcak şekilde poşete ve doğrudan derin dondurucuyakonulmaması, krom ya da paslanmaz özellikte tepsilerde serin bir ortamda ilk sıcaklığını atana kadar dinlendirilmesi ve sonrasında detaylı işlemeye geçilerek saklanması eğer tüketilecekse de buzdolabında en az 12 saat bekletilip ölüm katılığı ortadan kalktıktan sonra kaslar et formuna dönüşünce tüketilmesi gıda sağlığı ve güvenliği konusunda büyük önem arz etmektedir”

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:33
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