Aydın valisi o iddiaları yalanladı!

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Didim'den Ege Denizi'ne açılan Türk balıkçıların Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca taciz edildiği yönündeki haberlere ilişkin, "Son bir hafta 10 gün içerisinde balıkçılarımızın bizim karasularımızda veya uluslararası sularda Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından taciz edildiğine ilişkin resmi makamlara intikal eden bir bilgi olmamıştır." dedi.

Vali Köşger, yaptığı açıklamada, "Didim'den açılan Türk balıkçıların Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca taciz edildiği" şeklinde medyaya yansıyan haber ve görüntülerin yeni bir durumla ilgili olmadığını belirtti.

Köşger, "Son bir hafta 10 gün içerisinde balıkçılarımızın bizim karasularımızda veya uluslararası sularda Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından taciz edildiğine ilişkin resmi makamlara intikal eden bir bilgi olmamıştır. Zaman zaman uluslararası tartışmalı sularda bizim balıkçıların avlanması sırasında meydana gelen olaylar, yeni bir şeymiş gibi ortaya çıkartılmıştır." ifadelerini kullandı.