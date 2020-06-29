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Aydın Valiliğinden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi için çağrı:

"Şehit başvekilin şehadetinden önce özlemini dile getirdiği Çine Çayı'nın kenarına yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde sergilenmesi için o döneme ait eserleri, hatıraları bağışlayabilirsiniz"

Yeniakit Publisher
2020-06-29 20:20:36 -
Aydın Valiliğinden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi için çağrı:

AYDIN (AA) - Aydın Valiliği, merhum Başbakan Adnan Menderes'in adına yapılan müzede sergilenmesi için o döneme ait elinde eser ve doküman bulunanların müzeye bağışta bulunmaları çağrısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Adnan Menderes'in doğup büyüdüğü Çakırbeyli Mahallesi'nin girişine yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ne bağış yapılması konusunda çağrı yapıldı.

Açıklamada, "Şehit başvekilin şehadetinden önce özlemini dile getirdiği Çine Çayı'nın kenarına yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde sergilenmesi için o döneme ait eserleri, hatıraları bağışlayabilirsiniz." ifadesine yer verildi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, İçişleri Bakanlığının da koordinasyonuyla valilik tarafından müzenin yapıldığını hatırlattı.

Aksoy, "Vatandaşlarımızın, müzede sergilenmek üzere rahmetli başbakanımızla ilgili ellerinde bilgi, belge ve doküman varsa bizlerle paylaşmalarını istiyoruz." dedi.

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