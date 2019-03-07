Aydın TÜMSİAD, TKDK destekleri konusunda konferans düzenledi

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Aydın Şubesi, Tarımsal Kırsal Kalkınmayı Destekleme İl Koordinatörlüğü ile iş birliği halinde bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantının içeriğini TKDK’nın 16 Şubat 2019 tarihinde çağrı ilanına çıktığı 5. Proje başvuru konuları oluşturdu.







TÜMSİAD Aydın Şubesi konferans salonunda gerçekleşen konferansın sunumunu Aydın TKDK İl Koordinatörü Mustafa Bozkurt ve uzman İbrahim Öztürk üstlendi. Tarımsal işletmeler ve Hayvancılık alanında verilecek destek ve hibelerin anlatıldığı konferans, katılımcılar tarafından aydınlatıcı olarak nitelendirildi.

TKDK İl koordinatörü Mustafa Bozkurt, “Tüm girişimci kardeşlerimizin kurumumuzun destek çağrılarını dikkatle takip etmelerini temenni ediyoruz” diyerek, tüm girişimcilere çağrıda bulundu. Bozkurt, görevlerinin tarım ve hayvancılık meslekleri ile iştigal eden tüm vatandaşlarımızı kalkındırmak olduğu vurgusunu yaptı.

Sunumun detayında desteklenmesi muhtemel çok sayıdaki mecranın detaylı desteklenme şartları, desteklenme miktarları, süreçler ve beklentiler konuları inceden inceye işlendi. Çok sayıda iş girişimcinin katıldığı konferans interaktif-sorulu cevaplı kısımla sona erdi.