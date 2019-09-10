Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,00-18,00 TL aralığında işlem gördü.10 Eylül 2019 Salı 10:16
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,00-18,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 18,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,50 TL en çok 20,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,00 TL en çok 7,00 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,17 TL en çok 1,20 TL.
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