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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,55-16,50 TL aralığında işlem gördü.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:43
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,55-16,50 TL aralığında işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,55 TL en çok 16,50 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 11,00 TL.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:43
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