Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,36-18,00 TL’den işlem gördü.30 Temmuz 2019 Salı 10:36
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,36-18,00 TL’den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,36 TL en çok 18,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,75 TL en çok 12,75 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,75 TL en çok 4,75 TL.
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