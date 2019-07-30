Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,36-18,00 TL’den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,36 TL en çok 18,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,75 TL en çok 12,75 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,75 TL en çok 4,75 TL.