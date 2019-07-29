Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,87-17,95 TL’den işlem gördü.29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:27
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,87-17,95 TL’den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,87 TL en çok 17,95 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 25,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,50 TL en çok 6,00 TL; Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,36 TL en çok 1,39 TL ve İç Çam Fıstığı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 300,00 TL en çok 360,00 TL.
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