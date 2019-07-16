Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,50-16,60 TL’den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,50 TL en çok 16,60 TL; St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 10,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,04 TL en çok 13,63 TL ve Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,28 TL en çok 1,40 TL.