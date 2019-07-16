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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,50-16,60 TL’den işlem gördü.

16 Temmuz 2019 Salı 11:28
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,50-16,60 TL’den işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,50 TL en çok 16,60 TL; St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 10,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,04 TL en çok 13,63 TL ve Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,28 TL en çok 1,40 TL.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:28
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