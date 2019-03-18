Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,00-13,28 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 13,28 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 12,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,50 TL en çok 5,50 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,70 TL en çok 9,70 TL.